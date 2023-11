Handel in der Johannisstraße Aus nach 58 Jahren: Dessauer Schwabehaus-Verein kündigt Schuster Michael Rohr den Mietvertrag

Der Dessauer Schwabehaus-Verein hat Schuhmacher Michael Rohr, der seit dem Jahr 2000 den Laden führt, gekündigt. In die Räume an der Johannisstraße soll 2024 eine Weinbar ziehen. Die Enttäuschung beim Handwerker ist groß. Was in dem Eckgeschäft passieren soll.