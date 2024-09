Ein Absperrzaun und eine große Hebebühne haben für Spekulationen gesorgt. Was passiert an der Schade Brauerei im Dessauer Zentrum. Das sagen Stadt und Eigentümer zu den Arbeiten vor Ort.

Schreck in der Langen Gasse in Dessau: Wird die historische Schade Brauerei abgerissen?

Was passiert an der Schade Brauerei?

In luftiger Höhe entfernt ein Bauarbeiter lose Dachelemente und Schutt.

Dessau/MZ. - Ein Absperrzaun steht an der Schade Brauerei in der Hobuschgasse. Eine große Hebebühne wurde positioniert. Es wird gearbeitet an der Ruine.