Schon Ende August - Tierpark Dessau begrüßt den 100.000. Besucher in diesem Jahr

Dessaus Tierpark bleibt einer der Anziehungspunkte in Dessau-Roßlau. In dieser Woche wurde der 100.000 Besucher begrüßt.

Dessau/MZ - Im Dessauer Tierpark ist in dieser Woche der 100.000. Besucher in diesem Jahr begrüßt worden. Das hat der Tierpark am Mittwoch mitgeteilt. Die Jubiläumsgäste waren das Ehepaar Meyer samt Enkelin aus Loburg.

Alle drei Gäste wurden durch Tierparkleiter Jan Bauer begrüßt, der einen Blumenstrauß überreichte, einen wohl gefüllten Tierpark-Dessau-Beutel mit diversen Andenken an den Park und auch noch einen Gutschein für eine Jahreskarte.

Im vergangenen Jahr 2021 hatte der Tierpark Ende September seinen 100.000. Besucher begrüßen können - über einen Monat später.