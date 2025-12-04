Es hat wieder geklappt: Unbekannte Männer haben einen Rentner um eine riesige Summe betrogen. Wie sie vorgingen.

Zerbst/MZ. - In Zerbst ist ein 87-jähriger Mann am Mittwoch, 3. Dezember, Opfer eines perfiden Betrugs geworden. Der Senior hatte einen Anruf erhalten, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und eine Kaution für dessen Freilassung erforderlich sei.

Angesichts der dramatischen Schilderungen übergab der Mann nach Angaben der Polizei noch am selben Tag Edelmetalle im Wert einer niedrigen sechsstelligen Summe an eine unbekannte Person, die vor seiner Tür erschien. Erst später stellte sich heraus, dass sein Sohn nicht in einen Unfall verwickelt war und der Anruf ein Betrug gewesen war.

Die Polizei ermittelt und warnt noch einmal mit Nachdruck vor solchen Schockanrufen. „Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis! Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte! Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt! Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor!“