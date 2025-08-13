Angehörige sind schockiert und fassungslos. Auf dem Zentralfriedhof in Kleinkühnau, aber auch an anderen Ruhestätten in Dessau-Roßlau verschwinden immer wieder Blumen und Andenken. Angezeigt wird das nur selten.

Schock auf Friedhöfen in Dessau-Roßlau: Immer mehr Diebstähle machen Angehörige fassungslos

Friedhöfe sind Orte der Erinnerung. Aber immer wieder kommt es hier zu Diebstählen. Die wenigsten werden angezeigt.

Dessau/MZ. - Die Schwestern Cornelia, Karina und Katharina sind entsetzt. Zum wiederholten Mal haben Unbekannte das Grab ihrer Eltern, der Familie Raab, auf dem Zentralfriedhof in Kleinkühnau bestohlen. „In diesem Jahr ist es besonders schlimm“, sagt Karina Raab fassungslos. „Dreimal waren sie da. Was sind das nur für Leute?“