Die Gleise der längst stillgelegten Straßenbahnlinie 4 werden zurückgebaut. Von der Helmut-Kohl-Straße im Dessauer Süden kommen Autos nicht mehr in die Kreuzbergstraße. Welche Probleme es für Anlieger wie das Traditionsgeschäft von Eisen-Maenicke gibt und was sie sich nun erhoffen.

Schlechte Ausschilderung an Baustelle: Kunden finden Weg zu Eisen-Maenicke und Reifenservice Feigenspan nicht

Rückbau der Straßenbahnlinie 4 in Dessau

Dessau/MZ. - Frust bei Gewerbetreibenden in der Kreuzbergstraße. Seit der vergangenen Woche wird die stillgelegte Straßenbahnlinie 4 zurückgebaut. Wer mit dem Auto von der Helmut-Kohl-Straße kommt, kann nicht mehr in die Kreuzbergstraße abbiegen. Und wer sich nicht auskennt, irrt im Dessauer Süden umher, um an sein Ziel zu kommen. Umleitungsschilder gibt es - aber einzig Richtung Raguhn.