Bauarbeiten in Dessau

Dessau/MZ. - An der Helmut-Kohl-Straße im Dessauer Süden haben am Montag die Bauarbeiten zum Rückbau der ehemaligen Straßenbahnlinie 4 begonnen. Die Stadtwerke hatten dies ankündigt. Die Arbeiten sollen bis Ende Dezember dauern und führen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn gelenkt. Foto: Thomas Ruttke

Am Montag wurde der Verkehr in Richtung des Paul-Greifzu-Stadions auf die Gegenfahrbahn gelenkt, um die alten Gleise aus dem Straßenbereich entfernen zu können. Die Straßenbahnlinie 4, die zwischen dem Dessauer Hauptbahnhof und der Kreuzbergstraße verkehrte, wurde im Juli 2016 eingestellt. Zuvor war die Bahn schon nicht mehr an Sonn- und Feiertagen gefahren.