Dessau/MZ. - Eine nicht ausreichend von Eis und Schnee befreite Frontscheibe hat am Freitag, 30. Januar, in Dessau zu einem Verkehrsunfall geführt. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Die 45-jährige Fahrerin eines VW hatte gegen 7.35 Uhr die Albrechtstraße in Richtung Roßlau befahren und dann eine vor ihr befindliche Verkehrsinsel nicht erkennt. Die Frau fuhr bei der Verschwenkung der Straße geradeaus und kollidierte mit dem auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen.

Am VW entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Schaden am Verkehrsschild wurde mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zusätzlich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, zugleich wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein gefertigt.