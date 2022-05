Rumpelpiste Triftweg in Roßlau für eine Woche voll gesperrt

ROSSLAU/MZ - Das Erwartbare ist eingetreten: Auch ein nicht allzu bitterer Winter hat maroden Straßen weiter zugesetzt. Der Triftweg in Roßlau gehört zu den Straßen, die unter Ägide des städtischen Tiefbauamtes im Frühjahr nun wieder auszubessern sind.

Geflickt werden soll die Fahrbahn vom Triftweg entlang des Biethewäldchens in der kommenden Woche vom Montag, 9. Mai, bis Freitag, 13.Mai. Darüber informierte die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau und spricht von „partiellen Fahrbahnschäden“.

Löcher und Spurrillen sind jetzt flicken

Für die Roßlauer - ob Anwohner oder Unternehmer - hingegen ist es eine schier unendliche Geschichte. Der Triftweg und die Straße Industriehafen sind die Hauptzufahrten zum Industrie- und Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau und haben verkehrstechnisch hohe Bedeutung. Die Zufahrt zum Industriegebiet Hafen Roßlau/Hydrierwerk Rodleben also ist schwer beansprucht. Die Fahrbahndecke aber streckenweise in desaströsem Zustand. Hier sind Spurrillen, Asphaltabplatzer oder Verdrückungen zuhauf zu finden. Der Triftweg steht daher seit langem unter scharfer Beobachtung vom Ordnungs- und Tiefbauamt zur Gefahrenabwehr.

Notreparatur soll noch zwei Jahre Zeit überbrücken

Im vorigen Herbst nun hatte das Tiefbauamt noch einmal eine Notreparatur der schadhaftesten Stellen angekündigt. Schnellstmöglich sollte es sein und etwa 22.000 Euro waren dafür ins Auge gefasst worden. Wie Tiefbauamtsleiter Falk Säbel damals vor dem Roßlauer Ortschaftsrat ankündigte, könne damit jetzt keine neue Straße gebaut werden. Aber die sichere Nutzung des Triftwegs wieder hergestellt werden. „Damit er dann noch das nächste und übernächste Jahr übersteht“, so Säbel.

Die konkret terminierte Vorausschau hat einen langfristigen Hintergrund: 2024 nämlich rückt der grundhafte Ausbau vom Triftweg Roßlau auf die Tagesordnung.

3,8-Miilionnen-Investition steht ab 2024 ins Haus

Um diese Investition hatte es zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Stadtteil Roßlau Irritationen und Widerspruch gegeben. Roßlau drängte auf eine schnelle Lösung. Der grundhafte Ausbau erschien als Verschwendung und „Geldverbrennung“. Die Roßlauer Ablehnung des Ausbaus erklärt sich auch aus dem bisher endlosen Warten auf die Teil-Ortsumfahrung der Bundesstraße 184 Roßlau/Tornau. Kurzfristig könne damit nicht gerechnet werden. Im September 2021 schließlich hatte der Bauausschuss des Stadtrates Dessau-Roßlau die Vorplanung zum Ausbau in vollgebundener Bauweise bestätigt. Der vorhandene Straßenaufbau werde dem zunehmenden Schwerlastverkehr nicht mehr gerecht und könne nur mit Unterhaltsmaßnahmen nicht

mehr verbessert werden.

Und das soll ab 2024 passieren: Ausbau von 1.300 Metern Triftweg und 350 Metern der Straße zum Industriehafen einschließlich neuer Straßenentwässerung. Die Kosten werden auf 3,59 Millionen Euro geschätzt - 3,21 Millionen davon können über Fördermittel mit höchstmöglicher Förderquote akquiriert werden.

Jetzt eine Woche Einschränkungen für Anwohner und Gewerbetreibende

Jetzt geht es um die Notreparatur. Sie läuft unter Vollsperrung zwischen der Einmündung Triftweg - B184/Magdeburger Straße und dem Biethesportplatz. Wegen der Vollsperrung sind die ansässigen Grundstücke sowie Firmen während der Bauzeit mit Kraftfahrzeugen nicht erreichbar.

Der Verkehr vom und zum Industriehafen wird über die Magdeburger Straße, Sachsenbergstraße und Clara-Zetkin-Straße in beiden Richtungen umgeleitet.

Der Gehweg ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es keine Verkehrseinschränkungen, heißt es seitens der Stadt.

Für den ÖPNV hingegen ergeben sich in der nächsten Woche einige Änderungen:. Die Triftweg-Haltestellen der Linie 21 kann wegen der Vollsperrung nicht bedient werden. Die Fahrgäste können die Haltestelle in der Magdeburger Straße in Höhe Waldfrieden nutzen. Für die Haltestelle „Clara-Zetkin-Straße“ (Fahrtrichtung Bahnhof Roßlau) wird hinter der Mittelfeldstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.