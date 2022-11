Hilferuf aus Kochstedt - Warum ein geschlossener Jugendclub Thema bei Mario Barth war

Anfang September war Ilka Bessin für Mario Barth in Kochstedt. Es ging um den geschlossenen Jugendclub. Am Mittwoch wurde die Sendung nun ausgestrahlt. Worauf Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung nun hofft.

Jolina aus Kochstedt im Gespräch mit Mario Barth im Fernsehstudio. Die Sendung wurde am 16. November ausgestrahlt.

Dessau-Rosslau/MZ - „Bitte bewerbt Euch hier in Kochstedt. Das ist so wichtig, dass es hier eine Jugendarbeiterin oder einen Jugendarbeiter gibt“, sendet Ilka Bessin ihren Appell in deutsche Wohnzimmer.