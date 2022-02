Royal Donuts hat Filiale eröffnet - Lange Warteschlange in der Dessauer Innenstadt

Dessau/MZ - Sonnenschein im Februar sorgte am Samstagmittag für ersten Andrang bei der Eröffnung der neuen Filiale von Royal Donats in der Zerbster Straße von Dessau. Frank Dittmar eröffnete 13 Uhr die neue Filiale des Franchiseunternehmens, das 2018 in Köln startete und inzwischen in Deutschland über 200 Filialen und in Sachsen-Anhalt nach Magdeburg ab sofort zwei Läden betreibt. Angeboten werden Donuts in allen Größen und Sorten, gefüllt mit diversen Inhalten und wechselnden Dekorationen. Auch verschiedene vegane Donuts gibt es.

Die kleinen Nachkatzen waren die ersten in der Warteschlage Foto: Thomas Ruttke

Die sündhaft süßen und großen Leckerbissen etablieren sich allmählich auch im Osten Deutschlands. Nächstgelegene Filiale ist in Leipzig, ansonsten finden sich die goldgekrönten rosa Kringel in Sachsen noch in Chemnitz und Zwickau, in Thüringen in der Landeshauptstadt Erfurt, in Mecklenburg-Vorpommern in den Hansesädten Rostock und Stralsund und natürlich in Berlin.