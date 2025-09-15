Im Rahmen von 100 Jahre Bauhaus in Dessau wird ein Chemnitzer Designklassiker neu aufgelegt – als limitierte Edition und Symbol für zeitlose Handwerkskunst.

Alide Amick stellt den Rowac-Schemel im Designshop des Bauhaus Dessau vor.

Dessau/MZ. - Bei einem Spaziergang über einen Flohmarkt war es, als Dieter Amick ein besonderer Schemel auffiel. Schnell stellte der Industriedesigner fest, dass es sich dabei um einen alten Rowac-Schemel handelte. „Und dann haben wir uns gefragt, warum es diesen Schemel bisher nicht neu aufgelegt gegeben hat, so wie andere Produkte aus dieser Zeit“, berichtet seine Frau Alide Amick im Gespräch mit der MZ.