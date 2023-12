Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind am Dienstag verfolgt worden. Mitarbeiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung hatten im Polizeirevier Dessau-Roßlau um Unterstützung gebeten.

Routinekontrolle in Dessau mit Folgen - Polizei stoppt Porsche ohne Versicherungsschutz

Dessau/MZ. - Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind am Dienstag verfolgt worden. Mitarbeiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung hatten im Polizeirevier Dessau-Roßlau um Unterstützung gebeten.

Sie hatten gegen 14.30 Uhr einen 44-jährigen Fahrer eines Porsche festgestellt, der mit seinem Fahrzeug von der Muldstraße in Richtung Friederikenstraße fuhr. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass für das Auto kein Versicherungsschutz mehr bestand und er somit ohne gültige Pflichtversicherung am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Die Polizeibeamten untersagten dem Beschuldigten die Weiterfahrt und entstempelten vor Ort die an dem Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einen weiteren Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellte die Polizei von Dessau-Roßlau bereits gegen 10 Uhr fest. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Mitsubishi von zu Hause bis zu einer Autowerkstatt, obwohl die Versicherung für das Auto seit Ende September erloschen und die Kennzeichen Anfang November entstempelt wurden. Auch in diesem Fall wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.