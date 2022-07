Rotlicht übersehen - Zwei Verletzte und 27.000 Euro Schaden am Mildenseer Kreuz

Am Montagvormittag hat es auf der B185 zwischen Dessau und der Autobahnauffahrt Dessau-Ost einen Unfall gegeben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Am Mildenseer Kreuz hat es am Montagvormittag wieder einen Unfall gegeben.

Dessau/MZ - Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.45 Uhr auf der B185 am Mildenseer Kreuz ereignet hat.

Die 61-jährige Fahrerin eines Ford hatte die Bundesstraße in Richtung A9 befahren und nach Angaben der Polizei in Höhe der Breitscheidstraße das Rotlicht der Ampel missachtet. Dabei kollidierte sie mit einem querenden Toyota einer 39-Jährigen, die aus der Alten Mildenseer Straße kam und in Richtung Breitscheidstraße wollte.

Beide Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.