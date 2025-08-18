Antifa-Shirts und Sprechchöre Roßlaus AfD-Ortsbürgermeister kritisiert Dezernentin für Teilnahme an linkem Stadtteilfest „Roßlau rockt“
Roßlaus Ortsbürgermeister, Laurens Nothdurft (AfD) hat Dessau-Roßlaus Sozialbeigeordnete Eter Hachmann für ihre Teilnahme an der Veranstaltung „Roßlau rockt“ kritisiert. Die kontert und erhält Rückendeckung von den Stadträten.
Aktualisiert: 18.08.2025, 13:37
Roßlau/MZ. - Knapp zwei Wochen nach einer politischen Veranstaltung in Roßlau hat der dortige Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) Dessau-Roßlaus Sozialdezernentin Eter Hachmann im Stadtrat verbal angegriffen.