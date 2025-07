Premiere auf der Wasserburg Roßlau vor dem Start in den Burgtheatersommer: Wo selbst im „Hamlet“ ein Stück Komödie steckt

Mit „Hamlet“ wagt sich die Theaterburg Roßlau 2025 an eines der berühmtesten Dramen der Weltliteratur aus der Feder William Shakespeares und will schwere Kost schmackhaft darbieten. Was Besucher erwartet.