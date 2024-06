Ein Patient des MVZ in Roßlau erhielt nach einem längeren Arztbesuch eine Rechnung von „Fair parken“ für das Überschreiten der Parkdauer. Trotz medizinischer Gründe wurde ihm keine Kulanz gewährt.

Hohe Parkgebühren nach Arztbesuch am Luchplatz in Rosslau

Rosslau/MZ. - Klaus Zähle ist sauer. Der Mann aus Grimme bei Zerbst war am 22. Mai beim Augenarzt des Medizinischen Versorgungszentrums in Roßlau, weil es in Zerbst keinen Augenarzt mehr gibt. Er parkte auf dem Luchtplatz auf einem der für das MVZ ausgeschilderten Parkplätze und hatte gut zwei Wochen später eine saftige Rechnung von „Fair parken“ erhalten. Da er rund anderthalb Stunden länger als erlaubt sein Auto dort parkte, soll er rund 30 Euro zahlen.