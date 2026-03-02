Die Schäden am Bahnübergang an der Jonitzer Mühle bestehen seit Jahren. Obwohl der Ortschaftsrat das immer anmahnt. Warum es nun neue Hoffnung gibt.

Rissen, Senken und Schlaglöcher: Bahnübergang an der Jonitzer Mühle sorgt für Frust in Waldersee

Der Bahnübergang in Waldersee an der Johnitzer Mühle weist seit Jahren Schäden auf.

Waldersee/MZ. - Ein Schild am Bahnübergang der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn, auf Höhe der Jonitzer Mühle, weist die motorisierten Verkehrsteilnehmer darauf hin, beim Überqueren die Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer zu drosseln. Darunter wird mit dem Hinweis „Straßenschäden“ begründet, warum man dem folgen sollte.