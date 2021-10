Richtkranz weht über Domizil für 140 Bewohner in der Wolfgangstraße in Dessau

Die neue Seniorenresidenz in Dessau entsteht in der Wolfgangstraße. Im nächsten Sommer soll alles fertig sein.

Dessau/MZ - - Dem stürmischen Wetter zum Trotz wehte am Donnerstag der Richtkranz an der neuen Seniorenresidenz in der Dessauer Wolfgangstraße. Bis zum Sommer nächsten Jahres werden hier 141 Pflegeplätze und vier Service-Wohnungen entstehen.

Bauherr und Eigentümer des Gebäudes ist die Firma Cureus. Betrieben wird das Haus künftig von Mediko, einem Pflegespezialisten der Schöner Leben Gruppe. Das Dessauer Heim wird das zweite von Mediko in Sachsen-Anhalt sein. Bereits Anfang 2022 wird ein Heim in Magdeburg eröffnet.

Die Hämmer liegen bereit, um symbolisch die letzten Nägel einzuschlagen beim Richtfest an der neuen Seniorenresidenz in Dessau. Foto: Heidi Thiemann

Mit der neuen Seniorenresidenz werden über 80 neue Arbeitsplätze entstehen. Schon jetzt gibt es nach Angaben von Christian Cohausz, Geschäftsführer der Mediko Pflege- und Gesundheitszentrum GmbH, erste Bewerbungen sowohl von Bewohnern der neuen Residenz als auch von Arbeitskräften.