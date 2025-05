Görlitz - In Görlitz ist ein Seniorenpaar Opfer einer massiven Schockanruf-Welle geworden. Die 90-jährige Frau und ihr 92-jähriger Ehemann verloren am Donnerstag infolge rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren bei der Polizei etwa 48 Anrufe gemeldet worden, wie diese bestätigte. Diese seien ab 15 Uhr bis in die Abendstunden getätigt worden und endeten mit dem Erfolg der Betrüger gegenüber den beiden Senioren, hieß es weiter.

Die laut Polizeisprecher typische Masche war simpel: Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angeblich drohende Untersuchungshaft abzuwenden, forderten sie eine Kaution. Die Masche verfehlte ihre Wirkung nicht – das Paar übergab das Geld an die Täter. Die Polizei warnt immer wieder vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen.