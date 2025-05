Beim Angriff auf den Umkleideraum einer Schule in der Kastanienallee in Halle ist ein Lehrer verletzt worden.

Feige Attacke auf Schule in Halle: Reizgas-Angriff durch Fenster in Kastanienallee

Die Polizei war im Einsatz in einer Schule in der Kastanienallee. Dort wurde Pfefferspray versprüht.

Halle (Saale). - Zu einem Angriff auf eine Schule ist es am Donnerstagmittag in der Kastanienallee in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde ein Umkleideraum ins Visier genommen, in dem sich zu dem Zeitpunkt offenbar nur wenige Schüler aufhielten. Dort soll Pfefferspray durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes gespritzt worden sein, heißt es. Schüler seien dabei aber nicht zu Schaden gekommen.

Ein Lehrer, der den Raum im Anschluss an die gefährliche Aktion lüftete, habe eine Atemwegsreizung erlitten, so die Beamten weiter.