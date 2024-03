Am 35. Todestag Reverenz an ein Dessauer Original - Warum Angelika Pannier an „Bewwersch Änne“ erinnert

Die Mundartgruppe „Christoph Hobusch“ erinnert am 35. Todestag von Bewwersch Änne an das Dessauer Original. Angelika Pannier schlüpft dafür seit Jahrzehnten in Rollen und Kostüme.