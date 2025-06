Gastronomie in Dessau-Rosslau Aus für Burgerladen am Hauptbahnhof - Wie es mit dem Standort jetzt weitergeht

Die Burgerme-Filiale am Hauptbahnhof Dessau bleibt dauerhaft geschlossen. Erst im April vergangenen Jahres hatte das Restaurant samt Lieferservice eröffnet. Was passiert ist und wie es mit dem Standort am Hauptbahnhof Dessau nun weitergeht.