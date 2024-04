Gastronomie in Dessau-Roßlau „Burgerme“-Eröffnung am Hauptbahnhof Dessau: Essen soll in 25 Minuten beim Kunden sein

Stephan Bahn eröffnet am Mittwoch, 3. April, den ersten Burgerme-Store in Dessau-Roßlau. Das Franchise-Unternehmen wurde in München gegründet.