Ammoniakgeruch hat am Dienstagabend in Roßlau für Aufregung gesorgt. Eine Aufklärung des Vorfalls gelang nicht.

Roßlau/MZ. - Starker Ammoniakgeruch hat am Dienstagabend, 12. August, zu einem Einsatz der Roßlauer Feuerwehr in der Karl-Liebknecht-Straße in Roßlau geführt. Das berichtet die Wehr auf ihrer Facebookseite.

Die Kameraden waren kurz vor 21 Uhr alarmiert worden. Vor Ort nahmen auch die Einsatzkräfte den Ammoniakgeruch wahr. Die Straße und der Gehweg wurden gesperrt. Ein ABC-Erkundungsteam wurde nachalarmiert.

Alle Versuche, die Quelle des Gestanks zu lokalisieren, blieben allerdings ohne Erfolg. Weil im Einsatzverlauf irgendwann kein Ammoniak mehr zu riechen war, wurde der Einsatz gegen 22.30 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen.