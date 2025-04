Thomas Gebhardt hat Schienen, Schuppen und Werkhallen neben dem Tierpark gekauft, um alles zum selben Preis an die Stadt weiterzugeben. Wer ist dieser Mann und warum tut er das?

Rätsel um Bahngelände am Tierpark Dessau gelöst - Warum der Besitzer damit kein Geld verdienen will

Thomas Gebhardt hat das Bahngelände neben dem Tierpark gekauft. Er will es an die Stadt weitergeben.

Dessau/MZ. - Ausgerechnet am Karfreitag kam er dann, der lang ersehnte Regen. Nach wochenlanger Trockenheit, wegen der mancherorts sogar Osterfeuer aus Sicherheitsgründen abgesagt worden waren, öffnete auch in Dessau am 18. April der Himmel seine Schleusen.