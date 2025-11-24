In der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau ist am Freitag eine Radfahrerin ausgeraubt worden. Gesucht werden zwei Männer.

Dessau/MZ. - In der Ferdinand-von-Schill-Straße in der Dessauer Innenstadt ist am Freitag, dem 22. November, eine Radfahrerin ausgeraubt worden. Das haben am Montag die Polizeiinspektion Dessau und die Staatsanwaltschaft Dessau mitgeteilt – verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach Angaben der Ermittler hatte am Freitag gegen 5.15 Uhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Ferdinand-von-Schill-Straße befahren, als ihr zwei bislang unbekannte Männer entgegen kamen. Die Frau habe absteigen müssen, um an den beiden Männern vorbei zu kommen. Dabei soll einer der Täter die am Fahrradlenker befindliche Handtasche gegriffen und diese entwendet haben. Im selben Augenblick sei die Frau durch den anderen Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Nach der Tat seien beide Männer mit der erbeuteten Handtasche zu Fuß in Richtung Kavalierstraße geflohen.

26-jähriger Radfahrerin wurde bei dem Raub in Dessau verletzt und musste ambulant behandelt werden

Die 26-Jährige wurde nach Angaben der Polizei durch die Raubstraftat verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Die mutmaßlichen Täter wurden durch die Frau wie folgt beschrieben: Der erste Mann war 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er trug schwarze Kleidung und einen schwarzer Schlauchschal. Er war dunkler Hautfarbe.

Der zweite Täter war 1,80 bis 1,85 Meter groß und wurde als schlank beschrieben. Auch er war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Schlauchschal. Er war ebenfalls schwarzer Hautfarbe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den mutmaßlichen Tätern geben können.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter 0340/600 02 91 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.