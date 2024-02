Am Landgericht Dessau geht der Prozess gegen zwei junge Männer wegen vier Überfälle auf Supermärkte und Tabakläden weiter. Am Montag sagte eine Betroffenen aus - und die Freundin eines Angeklagten. Die hat nun Ärger.

Prozess um Überfälle in Dessau und Köthen - Verfahren gegen Freundin wegen Falschaussage

Der Prozess steigt vor dem Landgericht in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Wie es ihr gehe, will die Richterin am Landgericht Dessau von der 25-jährigen Zeugin wissen. „Nicht gut“, erwidert diese, sie sei in psychologischer Behandlung.