Der Eichenprozessionsspinner bleibt ein Problem in Dessau-Roßlau. Zur gezielten Bekämpfung hat die Stadt nun eine Hotline eingerichtet.

Dessau/MZ - Falls in Bäumen Nester des Eichenprozessionsspinners gesehen werden, werden die Einwohner gebeten, sich ausschließlich an die dafür eingerichteten Kontaktmöglichkeiten beim Tiefbauamt der Stadt Dessau-Roßlau zu wenden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Jede Meldung sollte eine möglichst genaue Standortangabe des festgestellten Befalls enthalten. Nur so könne gewährleistet werden, dass eine qualifizierte und zeitnahe Bearbeitung der Meldungen erfolgen kann.

Meldung ans Tiefbauamt per E- Mail: epsdessaurossl[email protected], via Telefon: Telefonhotline: 0340/204 1999