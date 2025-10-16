Am Dienstagabend haben sich Menschen vor dem Bauhaus Museum Dessau versammelt und unter anderem „für einen echten Frieden in Palästina“ demonstriert.

Pro-Palästina-Protest: Am Dienstagabend haben sich Demonstranten vor dem Bauhaus Museum versammelt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Unter dem Motto „Für einen echten Frieden in Palästina“ haben am Dienstagabend linke Gruppierungen vor dem Bauhaus Museum Dessau demonstriert. Dabei hielten Teilnehmer unter anderem Transparente mit der Aufschrift „Stoppt den Völkermord“ sowie Schilder mit dem Schriftzug „Free Palestine“ in die Höhe. Es wurden Reden gehalten und Sprechchöre gerufen.