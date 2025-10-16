Der Dienst „Sichzeitnehmen“ von Familie Glaß geht an den Behindertenverband über. Was die Gründe dafür sind und wie es unter dem neuen Dach weitergehen soll.

Wittenberg/MZ. - Sieben Jahre ist es her, dass Ramona und Marco Glaß ihren Betreuungsdienst „Sichzeitnehmen“ gegründet haben. Jetzt geben sie den Dienst ab. Das ist nicht das Ende für den Service mit elf Mitarbeitern, der unter anderem Reisen mit Menschen mit Beeinträchtigungen unternimmt oder Senioren im Alltag unterstützt. Aber: In einigen Monaten ist das Ehepaar, das in Wittenberg unter anderem als Lutherpaar beim Stadtfest bekannt wurde, nicht mehr Teil des „Sichzeitnehmen“-Teams. Die Organisation wechselt unter das Dach des Gemeinnützigen Behindertenverbandes Wittenberg.