Weißenfels. – Auf der A9 nahe dem Kreuz Rippachtal hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte eine 49-Jährige auf der Autobahn mit ihrem Mercedes einen Lkw überholen. Dabei habe sie jedoch den Verkehr auf dem anderen Fahrstreifen nicht beachtet und sei mit einem weiteren Pkw zusammengestoßen.

Beide Autofahrer seien bei dem Unfall verletzt worden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A9 für circa eine Stunde voll gesperrt.