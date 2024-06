In etwa zwei Wochen, ab dem 24. Juni, starten die Sommerferien in Sachsen-Anhalt. Ab sofort ist genau dafür die erste Auflage der Broschüre „Ferienspaß 2024“ erhältlich. Was diese bietet.

Dessau-ROsslau/MZ. - In etwa zwei Wochen, ab dem 24. Juni, starten die Sommerferien in Sachsen-Anhalt. Ab sofort ist genau dafür in den Tourist-Informationen Dessau (Ratsgasse 11) und Roßlau (Hauptstraße 11) die erste Auflage der Broschüre „Ferienspaß 2024“ erhältlich. Darin finden Kinder und Eltern eine bunte Auswahl an Sommerferienaktivitäten, die auf Schüler unterschiedlichen Alters und auch Gruppen zugeschnitten sind. Das hat die Stadtmarketinggesellschaft (SMG) mitgeteilt.

Das Kommunale Bildungsbüro der Stadt Dessau-Roßlau und die SMG haben erstmalig die Sommerferienangebote aus Stadt und Region zusammengetragen. Hier eine Auswahl der Dessau-Roßlauer Angebote: Die Schüler kommen kostenlos oder ermäßigt ins Bauhaus, in die Anhaltische Gemäldegalerie und in den Tierpark. Weitere Angebote sind etwa der Lesesommer XXL der Stadtbibliothek, der Stadtparksommerzirkus mit Raxli Faxli oder der Kletterkurs für Ferienkinder im DAV-Kletterzentrum. Der TC Rot-Weiß Dessau bietet ein Tennis-Schnuppertraining an, die städtischen Museen und das Stadtarchiv verschiedene Führungen und Workshops.

Das Heft in einer Auflage von 1.000 Stück ist in den Touris-Informationen kostenfrei erhältlich. In der gedruckten Broschüre gibt es einen Eisgutschein, einzulösen im Café Antonio oder im Eiscafé Palermo.

Die Broschüre gibt es auch digital zum Download unter: www.dessau-rosslau.de oder www.visitdessau.com.