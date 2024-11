Der Roßlauer Arzt Dr. Jürgen Moritz schließt aus Altersgründen seine Praxis und findet keinen Nachfolger. Verbände und Maschinen gehen ins Kriegsgebiet in der Ukraine.

Kein Nachfolger gefunden: Roßlauer Arzt gibt Praxis auf und spendet Geräte an die Ukraine

Gesundheit in Dessau-Roßlau

Dr. Jürgen Moritz in Roßlau gibt seine Praxis auf und spendet seine Praxisgeräte für die Ukraine.

Roßlau/MZ. - Die Umstände ihrer Arbeit sind nicht vergleichbar, und doch sind sie beide Ärzte: Während Dr. Jürgen Moritz in seiner Praxis in der Roßlauer Hauptstraße Brüche, Schnittwunden und Gefäße operiert, oft nach Arbeits- oder Sportunfällen, kämpft sein Kollege in der Ukraine um das Überleben ukrainischer Soldaten.