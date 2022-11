PR-Aktion mit Hallervorden zahlt sich aus - Heino gibt in Dessau zweites Kirchen-Konzert

Dessau/MZ - Diese PR-Aktion hat sich ausgezahlt. Vorige Woche hat Dieter Hallervorden gemeinsam mit Heino für dessen Konzert am 1. Dezember, 19 Uhr, im neuen Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche geworben. Die Kartennachfrage war danach so groß, dass es nun am 1. Dezember ein zweites Konzert gibt: um 15 Uhr.

Unter der Überschrift „Die Himmel rühmen“ wird Heino für ihn besondere sakrale Lieder singen. Durch das Konzert führt Schauspielerin Nicole Mieth (bekannt aus „Tatort“, „Traumschiff“, „Unser Charly“). Als Stargast ist bei beiden Konzerten in Dessau Star-Organist Franz Lambert dabei. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen wieder zu haben.