Zu Besuch bei Dieter Hallervorden in Dessau - Hier findet das Konzert von Heino statt

Als Gast des Mitteldeutschen Theaters kommt der Volksmusik-Sänger Heino am 1. Dezember in die Marienkirche Dessau.

Dieter Hallervorden und Heino am Donnerstag vor der Marienkirche in Dessau.

Dessau/MZ - Als Gast des Mitteldeutschen Theaters kommt der Volksmusik-Sänger Heino am Donnerstag, 1. Dezember, in die Marienkirche Dessau. Der populäre deutsche Sänger (83 ) und Theater-Intendant Dieter Hallervorden (87) stellten am Donnerstag vor Ort Details aus dem Programm vor. Die beiden Künstler sind seit über zehn Jahren miteinander befreundet.

Lesen Sie auch: Dieter Hallervorden wird zum Talkmaster - Dessaus Ehrenbürger moderiert das „Riverboat“

Heino geht 2022 unter dem Titel „Die Himmel rühmen“ auf große Kirchentournee in Österreich und Deutschland. Nach neun Auftritten in der Alpenrepublik schließen sich sieben Konzertabende in Deutschland an - Auftakt ist am 1. Dezember in Dessau. Hier begleitet der Organist Franz Lambert als Stargast die Schau.