Aus Fahrrad geklaut Post-Zustellerin in Dessau bei der Arbeit bestohlen - Unbekannte greifen Paket mit Kosmetika

Die Frau hatte ihr Dienstfahrrad in der Richard-Wagner-Straße in Dessau abgestellt, um Sendungen auszuliefern. Als sie zurückkam, fehlt ein Paket in der Tasche.