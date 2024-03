Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat ihre Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vorgestellt. In vielen Bereichen gibt es positive Nachrichten, etwa, was die Aufklärungsquote betrifft.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Polizeiinspektion (PI) Dessau-Roßlau hat in dieser Woche ihre Kriminalstatistik für das zurückliegende Jahr vorgestellt. In den Bericht fließen alle Straftaten ein, von denen die Polizei weiß und die in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und in der Stadt Dessau-Roßlau geschahen - das ist der Zuständigkeitsbereich der „PI“.