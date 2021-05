Polizei stoppt zwei Kinder an Brandenburger Bundesstraße, die in Dessau ein Abenteuer erleben wollten

Jeserigerhütten/Dessau - Weil sie ein Abenteuer erleben wollten, haben sich zwei 12- und 14-jährige Kinder aus Brandenburg auf den Weg nach Dessau gemacht.

Ein Zeuge hatte die beiden Abenteurer am frühen Donnerstagmorgen an der Bundesstraße 107 bei Jeserigerhütten entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Jungen und das Mädchen in Obhut und brachten sie schließlich wieder zurück nach Hause. Beide gaben an, dass sie aus Abenteuerlust nach Dessau wollten. (mz)