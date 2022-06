Pläne für Umbau des Dessauer Kristallpalastes werden infrage gestellt - Gibt es noch Änderungen?

Im Sommer präsentierten Stadtplaner ein Schaumstoff-Modell des geplanten Gebäudes. Bei den Bürgern kam das nicht gut an. Der „Klotz“ sei zu hoch und die Balkone liegen im Schatten.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Pläne für den historischen Kristallpalast in der Zerbster Straße sorgen weiter für Diskussionen. Am Dienstag will die Bunte Fraktion, bestehend aus Grünen, FDP und neuem Forum/Bürgerliste im städtischen Bauausschuss die Ergebnisse ihrer Baumassenmodell-Vorstellung im Sommer vergangenen Jahres präsentieren.