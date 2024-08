Dessau/MZ. - Die laut Veranstalter publikumswirksamste Oldtimerrallye in Deutschland, die Sachsen Classic, macht in diesem Jahr auch in Dessau-Roßlau Station. „Mit 163 Fahrzeugen aus über 70 Jahren Automobilgeschichte werden wir unterwegs sein“, kündigt Dirk Johae, Organisationsleiter für Rallyes bei der Motor Presse Stuttgart, an. Das süddeutsche Medien- und Eventunternehmen führt die Sachsen Classic in diesem Jahr zum bereits 21. Mal durch. Vom 15. bis 17. August sind in drei Tagesetappen Oldtimer aus ganz Deutschland diesmal in Sachsen und Sachsen-Anhalt unterwegs.

Am Samstag setzt sich die Kolonne in Leipzig in Bewegung und wird laut Veranstalter gegen 11 Uhr nach Zwischenstopps in Schkeuditz und dem Rittergut Zörbitz auf dem Gelände des Technikmuseums „Hugo Junkers“ erwartet. Dort wird mechanisch die Zeit aller durchfahrenden Oldtimer gemessen, die sich dann auf den Weg zur rund 60-minütigen Mittagspause im Golfpark machen. Anschließend geht es zum kurzen Zwischenstopp auf dem Marktplatz von Oranienbaum, gegen 12.45 Uhr, und dann weiter nach Wurzen und zurück nach Leipzig. An allen Zwischenstopps ist Publikum gern gesehen. Und zu fotografieren gibt es auch viele nicht alltägliche Modelle, die das Herz von Oldtimer-Fans höher schlagen lassen.

Ein Rolls Royce Phantom II, Baujahr 1930, und ein Horch 430, Baujahr 1932, sind die ältesten Vertreter bei der diesjährigen Sachsen Classic. Volkswagen-Fans können sich auf Modelle von Golf I bis Golf IV, Käfer und Scirocco freuen. Auch der ewige Golf-Rivale, ein Opel Manta 1600 S, ist in dem Tross dabei. Ostalgiker kommen unter anderem mit einem Wartburg 313/1 Sport und einem IFA Trabant 1.1 Cabrio auf ihre Kosten. Auch Modelle von Ferrari, Alfa Romeo, Porsche, Bentley und Chevrolet sind dabei.