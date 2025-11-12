Heimplatzkosten in Dessau-Roßlau steigen Wird Wohnen im Pflegeheim zum Luxusgut? Immer mehr Heimbewohner können die Kosten nicht mehr stemmen
Die Kosten für einen Heimplatz haben sich nahezu verdoppelt. Das stellt immer mehr Dessau-Roßlauer vor Probleme – über 200 haben seit Januar Hilfe beim Sozialamt beantragt. Was das heißt.
Aktualisiert: 12.11.2025, 16:15
Dessau/MZ. - Die Betreuung in einem Senioren- und Pflegeheim wird immer teurer. Auch in Dessau-Roßlau stöhnen Heimbetreiber und Bewohner über die Preisspirale nach oben.