  4. Wohnen im Pflegeheim wird teurer – Wie Senioren in Dessau-Roßlau die steigenden Kosten bewältigen

Heimplatzkosten in Dessau-Roßlau steigen Wird Wohnen im Pflegeheim zum Luxusgut? Immer mehr Heimbewohner können die Kosten nicht mehr stemmen

Die Kosten für einen Heimplatz haben sich nahezu verdoppelt. Das stellt immer mehr Dessau-Roßlauer vor Probleme – über 200 haben seit Januar Hilfe beim Sozialamt beantragt. Was das heißt.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 12.11.2025, 16:15
Der Beruf der Pflegefachkraft ist anstrengend und herausfordernd. Sie sind an Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr im Einsatz. Foto: DPA

Dessau/MZ. - Die Betreuung in einem Senioren- und Pflegeheim wird immer teurer. Auch in Dessau-Roßlau stöhnen Heimbetreiber und Bewohner über die Preisspirale nach oben.