Wegen personeller Engpässe hat das Dessau-Roßlauer Ordnungsamt überraschend die Ausstellung und Verlängerung von Bewohnerparkausweisen komplett eingestellt. Was Betroffene tun müssen, wenn sie nun ein Knöllchen erhalten.

Dessau/MZ. - Wegen personeller Engpässe hat das Dessau-Roßlauer Ordnungsamt am Montag überraschend die Ausstellung und Verlängerung von Bewohnerparkausweisen bis auf Weiteres komplett eingestellt. Darüber informierte die Stadt am Vormittag in einer Pressemitteilung.

Grund sei, dass Personal kurzfristig erkrankt sei, sagte Stadtsprecher Andreas Schmith. Sobald der oder die Mitarbeiter wieder zurück seien, würde die Bearbeitung wieder aufgenommen. Das könne Tage oder Wochen dauern. Anwohner, die ihren Parkausweis nun nicht verlängern können, sollen weiterhin den abgelaufenen hinter die Windschutzscheibe legen.

Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung hat die Politessen und auch die Polizei über die Probleme mit den Anwohnerparkausweisen informiert

Schmith zufolge sind sowohl die Politessen als auch die Polizei über den Umstand informiert worden und angehalten, keine Knöllchen zu schreiben. „Da sollte nicht viel passieren“, so der Stadtsprecher. Problematischer dürfte die Situation für Dessauer sein, die noch gar keinen Parkausweis haben, etwa, weil sie gerade erst hergezogen sind oder ein neues Auto gekauft haben.

„Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind weiterhin unterwegs und kontrollieren, zum Beispiel Parktickets vom Automaten“, so Schmith. Bekämen Autofahrer ohne Anwohnerparkausweis einen Strafzettel, sollten sie ich in der Straßenverkehrsbehörde beim Ordnungsamt zu den Sprechzeiten (dienstags und donnerstags) melden, empfiehlt die Stadt. Dort werde man dann „eine Klärung herbeiführen“.