Der Förderverein „Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten“ Dessau lädt am Samstag zum Parkseminar im Georgengarten ein. Was geplant ist.

Dessau/MZ. - Der Förderverein „Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten“ Dessau lädt am Samstag, 8. November, um 9.30 Uhr zum Parkseminar im Georgengarten ein. Das teilt der Verein in einer Presseinformation mit. Beim Parkseminar des Fördervereins werden mithilfe von Freiwilligen Ecken des Parks wieder in einen besseren Zustand gebracht.

In diesem Jahr sollen verschiedene kleine Projekte im Umfeld der Orangerie des Schlosses Georgium in Angriff genommen werden. So sollen zugewucherte Sichten frei geschnitten und Wegen soll wieder ihr ursprünglicher Verlauf gegeben werden. Zusätzlich haben sich die Helfer vorgenommen, achtlos weggeworfenen Müll zu sammeln und die Wege von Laub zu befreien. Arbeit sei für alle Altersgruppen da, auch kleinere und nicht so anstrengende Tätigkeiten.

Der Stadtpflegebetrieb unterstützt die Aktion mit Gartengeräten und der Entsorgung der entnommenen Pflanzen. Gerne können auch eigenen Gartengeräte mitgebracht werden, so der Verein. Teilnehmer erhalten fachkundige Unterweisungen, welche Tätigkeiten geplant sind.

Treffpunkt ist die Freifläche zwischen Orangerie und Nebengebäude (Remise) am Samstag, dem 8. November, um 9.30 Uhr. Nach einer kleinen Arbeitsschutzunterweisung und Begrüßung geht es gemeinsam zu den jeweiligen Einsatzorten.

Geplantes Ende ist gegen 13 Uhr mit einer kleinen Stärkung durch den Verein.