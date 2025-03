Parkplätze Parkplatzsuche am Abend: Warum das Parkhaus vom Rathaus-Center nur in seltenen Fälle die Lösung ist

Das Parkhaus des Rathaus-Centers in der Dessauer Innenstadt könnte das Parkproblem an manchen Abenden lösen. Doch nur in Einzelfällen kann es auch Nachts und am Wochenende genutzt werden. Was die Hintergründe sind.