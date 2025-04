Medizin „Palliativ bedeutet nicht gleich sterben“ - Team des Städtischen Klinikums Dessau begleitet unheilbar Erkrankte

Es ist der Wunsch vieler unheilbar erkrankter Menschen, nicht im Krankenhaus, sondern in ihrem Zuhause zu sterben. Das Palliativteam des Städtischen Klinikums Dessau begleitet Patienten und hat ein großes Netzwerk an Hausärzten, Pflegediensten und anderen Partnern an seiner Seite. Manchmal kann es auch besondere Wünsche erfüllen.