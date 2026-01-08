Rund 550 Menschen haben am Mittwoch in Dessau an Oury Jalloh erinnert und die ausbleibende Gerechtigkeit in dem ungeklärten Todesfall aus dem Jahr 2005 kritisiert. Was die neu gegründete „Oury Jalloh Family Campaign“ zum Ziel hat.

„Wir sind immer noch hier“ - Oury-Jalloh-Demo zieht durch Dessau, Provokationen durch rechten Streamer

Zum Gedenken an Oury Jalloh wurden bei einer Demonstration in Dessau vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft Feuerzeuge abgelegt.

Dessau/MZ. Der Vorplatz des Dessauer Hauptbahnhofs ist am Mittwoch gut gefüllt. Gut 550 Menschen drängen sich trotz der Kälte rund um einen Lautsprecherwagen samt provisorischer Bühne. Auf den Treppenstufen liegen Banner, die an Oury Jalloh erinnern.