Opa lässt in Dessau Enkel ans Steuer - Fahrstunde im Ford endet mit Ermittlungsverfahren

Dessau/MZ - Mit zwei Ermittlungsverfahren ist eine kostenlose Fahrstunde geendet, die ein Opa in Dessau seinem Enkel geben wollte.

Die beiden Männer waren am Sonntag gegen 11.50 Uhr in der Kochstedter Kreisstraße in einem Ford angehalten worden, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 82-jährige Fahrzeughalter und Großvater. Dieser gab an, dass er seinem Enkel die Möglichkeit zum Üben geben wollte.

Gegen beide wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt des 17-Jährigen wurde untersagt.