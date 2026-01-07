weather schneefall
Weihnachtswunder am Klinikum Dessau Nach Notoperation an Weihnachten: Mutter aus Dessau bedankt sich an ihrem zweitem Geburtstag

Eine ehemalige Patientin besucht das Städtische Klinikum in Dessau, um sich zu bedanken.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 09.01.2026, 08:43
Manuela Kertzsch (im roten Pullover) und ihrer Tochter sowie ein Teil des ITS-Teams
Manuela Kertzsch (im roten Pullover) und ihrer Tochter sowie ein Teil des ITS-Teams Foto: Privat

Dessau/MZ. - Während viele Menschen Weihnachten im Kreis ihrer Familien verbringen, bleibt die medizinische Versorgung im Städtischen Klinikum Dessau auch an den Feiertagen uneingeschränkt gewährleistet. Besonders auf der Intensivstation sind diese Tage oft mit hoher Verantwortung und schweren Krankheitsverläufen verbunden. Dafür hat es nun ein ganz besonderes Dankeschön gegeben.