Neuerung in der Dessauer Ackerstraße - Kinder errichten Weidenhütten für Spielplatz

Dessau/MZ - Am im Februar 2022 eröffneten Spielplatz in der Ackerstraße laden nun auch Weidenhütten zum Verweilen ein. Darauf hat die Stadtverwaltung verwiesen. Gebaut haben diese in der Osterferienwoche Kinder der „Kleinen Arche“ gemeinsam mit einer Landschaftsbaufirma.

Weil der Spielplatz in den Blühwiesenflächen des Projekts „Städte wagen Wildnis - Vielfalt erleben“ liegt, sind die Weidenpavillons überwiegend aus Naturmaterialien gefertigt worden. Das Gerüst aus Weidenstangen kann unter günstigen Bedingungen austreiben, was den Hütten dann noch einmal ein ganz anderes Aussehen geben wird. Im Sommer können sie ein schattiger Rückzugsort sein.